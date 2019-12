La présentation du livre de Xénia Krivochéine « Des bulbes d’or dans le ciel de Paris »

Lundi 2 décembre, le livre de Xénia Krivochéine, Des bulbes d’or dans le ciel de Paris, a été présenté dans les locaux du Centre spirituel et culturel orthodoxe russe du Quai Branly à Paris. Cet évènement a marqué le début des solennités à l’occasion du troisième anniversaire de la dédicace par le patriarche Cyrille de Moscou de la cathédrale de la Sainte-Trinité à Paris.



Monseigneur Antoine, métropolite de Chersonèse et d’Europe occidentale, a dit dans son intervention : « Je remercie Xénia Krivochéine pour avoir écrit cet important ouvrage. Le souvenir de cet évènement deviendra le patrimoine de nos descendants et enrichira l’histoire du diocèse de Chersonèse. Il s’agit d’une chronique qui a vocation à être complétée dans les éditions qui suivront ». Monseigneur Nestor, archevêque de Madrid et de Lisbonne, est intervenu à la soirée.

Xénia Krivochéine a présenté le livre, elle a précisé qu’il s’y agissait non seulement de la construction de la cathédrale mais aussi et surtout des liens multiséculaires qui se sont tissés entre les deux pays, du devenir difficile de l’orthodoxie russe en France, en commençant la première paroisse du métochion dans le sous-sol d’un garage, en 1931, jusqu’aux bulbes d’or dans le ciel de Paris. Le livre se fonde sur des photos et des textes puisés dans les archives. Nikita Krivochéine et Gilles-Marc Fougeron, traducteur du livre, sont également intervenus.

Le livre est disponible à la vente au prix de 13 euros à la librairie de la cathédrale.

Source de la photographie