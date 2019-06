Durant les six dernières années, plusieurs diocèses du Patriarcat de Roumanie ont hébergé la Rencontre internationale de la jeunesse orthodoxe. Les fils et filles de l’Église ont partagé la joie de la communion fraternelle à Baia Mare (2014), Cluj (2015), Bucarest (2016), Iași (2017) et Sibiu (2018). Cette année, avec la bénédiction du patriarche de Roumanie Daniel, et sous la supervision de Mgr Irénée, archevêque de Craiova et métropolite d’Olténie, l’événement aura lieu à Craiova du 5 au 8 septembre. Environ 2500 jeunes orthodoxes prendront part aux activités organisées à Craiova. Ils viendront de chaque diocèse du Patriarcat de Roumanie, ainsi que de communautés orthodoxes de République de Moldavie, Ukraine, Grèce, Serbie, Albanie, Macédoine du Nord, Allemagne, France, Belgique, Italie, Espagne, Portugal, Grande-Bretagne, Suisse, Turquie, Inde, etc. Le thème de cette année placée sous la devise « Nous sommes tous un seul calice ! La foi, l’espérance et l’amour ». La rencontre permettra aux jeunes participants de faire connaissance et se proposera de leur offrir l’occasion de connaître l’identité religieuse et culturelle de l’Olténie. Le message que transmettront les jeunes réside dans le sentiment d’unité, de fraternité et de communion et dans l’œuvre commune vers un avenir meilleur par « la foi, l’espérance et l’amour ».

Source : Ito2019