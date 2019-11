Après des années de maladies, l’Ancien Grégoire (Papasotiriou), père spirituel et fondateur du monastère Saint-Jean-le-Précurseur, au village de Metamorphosi (Chalcidique) est décédé. Il était fils spirituel de saint Païssios et a été ordonné diacre et prêtre par le défunt métropolite de Cassandra Synesios, qui le nomma prédicateur du diocèse. En 1977, avec la bénédiction du métropolite Synesios et la direction spirituelle de S. Païssios, le père Grégoire fonda le monastère du Saint-précurseur à Metamorphosi, avec les premières moniales Eugénie et Maria Khoriatakis, Sophie Kenanidis, orginaires du village, et les sœurs Tsaprazoglou du village de Vatopedi en Chalcidique. L’Ancien Grégoire était un fils spirituel de saint Païssios l’Athonite, sous la direction spirituelle duquel il reçut habit monastique et sur la recommandation et la bénédiction duquel il a pris en charge la direction spirituelle du monastère du Saint-Précurseur, qui compte aujourd’hui une cinquantaine de moniales.

Source (dont photographie) : Pemptousia