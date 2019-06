L’archevêque d’Athènes Jérôme : « le problème écologique est fondamentalement un problème spirituel »

« 47 années se sont écoulées depuis le 5 juin 1971, alors que commençaient les travaux de la première réunion mondiale pour l’environnement à Stockholm, dans le cadre de la consultation des Nations Unies. Pour la première fois ont été alors discutées les dimensions politiques, sociales et économiques du problème écologique, avec pour objectif la prise de mesures correctives. Depuis lors, le 4 juin a été fixé comme journée mondiale de sensibilisation et d’information au sujet des problèmes environnementaux. Chaque année, en ce jour, on dit que l’on « fête l’environnement ! ». Or, cette expression manifeste que chez beaucoup, après tant d’années, l’ignorance et l’indifférence existent toujours pour le problème de l’environnement. Car il ne s’agit pas d’une fête, mais d’une journée de collecte et de bilan des efforts réalisés en vue de la protection de la création, une journée décisive pour le renouvellement de la lutte pour le salut de notre maison, qui nous a été offerte par le Créateur, la planète terre. J’ai formulé l’opinion, à maintes reprises dans le passé également que, assez souvent, les discussions et les manifestations à ce sujet rappellent des dialogues de sourds et muets. Tandis que tous, en théorie, perçoivent l’état critique du problème et beaucoup prennent des initiatives ou s’efforcent avec empressement de contribuer à sa résolution, ce problème subsiste et n’est pas corrigé. Or, l’homme doit avant toutes choses être mené à la véritable connaissance de lui-même, afin d’interpréter correctement la parole et la bénédiction de Dieu aux premiers êtres créés en ce qui concerne la création et l’environnement : « Croissez et multipliez, remplissez la terre, et dominez sur elle ; soyez maîtres des poissons de la mer, et des oiseaux du ciel, et de tous les bestiaux, et de toute la terre, et de tous les reptiles qui se traînent à terre » (Gen. 1, 27-28). Le monde n’est pas le résultat de coïncidences ou de nécessités accidentelles, mais il est conçu par le Créateur comme un tremplin de salut. Quant à l’homme, il a, ou à tout le moins dit avoir, un rôle de régulation dans la création, en tant que son couronnement. Cependant, il oublie souvent sa relation avec Dieu et sa place dans la création, il devient autonome, guidé par des concepts et des comportements dominateurs et opprimants envers ses semblables, et comme envers l’environnement. Les saints de l’Église orthodoxe, ayant accompli le but de leur existence comme hommes et participant à la gloire divine, montrent et nous enseignent la conception écologique. C’est ainsi que saint Isaac le Syrien définit le cœur miséricordieux comme « l’embrasement du cœur pour toute la création, pour les hommes, pour les oiseaux, pour les animaux, pour les démons, et pour tout être créé ». Quant à saint Cosmas d’Étolie, il avait prophétisé que « les hommes deviendront pauvres parce qu’ils n’aimeront pas les arbres ». Par conséquent, le problème écologique est fondamentalement un problème spirituel avec des dimensions morales énormes. Si l’homme ne se libère pas de son égocentrisme et de son eudémonisme, s’il n’a pas la vision ascétique de la création et de son utilisation rationnelle et consciente des biens matériels et de la richesse, le problème écologique, au lieu de se limiter, se répandra. C’est pourquoi le défi fondamental de cette journée est pour tous le repentir, le retour vers le Dieu créateur et la réintégration dans la perspective du plan divin pour la création et l’environnement ».

Source : Église de Grèce