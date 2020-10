Le développement rapide de la Mission orthodoxe en Inde est reconnu par le gouvernement

En février dernier, un groupe de missionnaires composé de prêtres et de moines venus d’Amérique, du Canada et de Russie s’est rendu en Inde à la demande de groupes protestants, y compris de nombreux pasteurs, afin de catéchiser plus d’un millier de personnes. Des centaines de personnes ont reçu le baptême au cours de ce voyage missionnaire, dirigé par le père Athanase (Kone) de la Sainte Mère de Dieu d’Iviron de l’Église russe orthodoxe à Honolulu.

Depuis lors, la mission s’est rapidement développée, tant en termes d’activités que de nombre de personnes intéressées par l’orthodoxie. En avril de cette année, un projet d’alphabétisation a été lancé dans 12 villages, inspiré par le modèle des missionnaires de l’Empire russe. L’apprentissage de la lecture augmente la capacité des gens à trouver du travail et à comprendre les principes de la foi orthodoxe. Le projet a permis de répandre la bonne parole et d’aider beaucoup plus de gens à venir vers l’orthodoxie, explique le père Athanase sur son site Orthodox River.

Grâce à ces activités constructives, la mission orthodoxe a été officiellement reconnue par le gouvernement indien, ce qui est « un miracle en soi », écrit le père Athanase, car le gouvernement actuel est fortement hindou et limite officiellement les activités de nombreuses autres religions et églises.

La semaine dernière, le gouvernement local de l’État d’Andhra Pradesh, dans le sud-est de l’Inde, a officiellement demandé au père Athanase, en tant que chef de la mission orthodoxe, de fournir davantage d’aide en cette période de crise. Les gens meurent par manque de nourriture et de médicaments et à cause de l’épidémie de COVID en Inde, écrit le père Athanase. Le gouvernement a notamment demandé à la Mission d’aider à fournir une aide alimentaire directe à 1 000 personnes, à raison de 75 dollars par mois et par famille. « Sans notre aide, ces familles seraient dans une situation très difficile en raison d’un manque de nourriture et de médicaments », écrit le père Athanase.

La Mission a également plusieurs autres besoins, dont la publication du premier calendrier orthodoxe russe avec des extraits de la vie des saints, une étape importante dans la consolidation de la foi orthodoxe dans la région. La traduction et la publication du calendrier coûteront 2 000 dollars. Jusqu’à présent, la Mission a traduit des documents pour le catéchisme orthodoxe, et les offices du baptême et des typiques. Il y a beaucoup d’autres livres qui ont besoin d’être traduits lorsque les ressources le permettront.

La Mission dépense également 1 000 dollars par mois pour le programme d’alphabétisation, et elle a besoin de 250 dollars par mois pour des dépenses diverses, telles que la distribution de nourriture, le carburant et l’administration de la Mission. Grâce à la générosité de la paroisse de la Sainte Mère de Dieu d’Iviron, la Mission a fourni plusieurs colis de nourriture pendant la crise de COVID, mais la paroisse est petite et ne peut pas soutenir à elle seule la Mission tout entière. Pour faire un don qui sera très utile à la Mission en Inde, en pleine expansion, vous pouvez vous rendre sur le site en indiquant que le don est destiné à la Mission en Inde.

Source