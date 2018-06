Les paroles du patriarche de Constantinople Bartholomée, selon lesquelles des millions d’Ukrainiens « se trouvent hors de l’Église canonique » ont provoqué l’étonnement dans l’Église orthodoxe russe. « Il est étonnant d’entendre depuis l’ambon que tout un peuple de millions d’habitants se trouverait hors de la vérité et de la canonicité ecclésiales, raison pour laquelle une intervention externe serait nécessaire de façon urgente. Mais qu’en est-il alors de l’Église orthodoxe d’Ukraine, qui compte plus de 12.000 paroisses, plus de 200 monastères, des millions de fidèles dans toutes les parties de l’Ukraine ? » a déclaré le métropolite Hilarion, président du Département des affaires ecclésiastiques extérieures de l’Église orthodoxe russe, dans une interview à l’agence russe « Interfax-religion ». Le métropolite a rappelé qu’en 2016, lors de la synaxe des primats des Églises orthodoxes locales, le patriarche Bartholomée avait salué publiquement le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre, le qualifiant de « seul hiérarque canonique de l’Église orthodoxe en Ukraine, avec, cela va de soi, tous les autres hiérarques qui lui sont soumis ». Le métropolite Hilarion a souligné que « ce sont les schismatiques ukrainiens et non le peuple d’Ukraine qui se trouve hors de la communion avec l’Église », rappelant que le schisme est un projet politique qui a surgi dans les années 1990, et que la possibilité de le surmonter a toujours existé et reste actuelle.

Source : Interfax