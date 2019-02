Plusieurs centaines de pélerins venus de Chios et de Thessalonique ont rempli, le dimanche 10 février, ce qui fut l’église métropolitaine Saint-Charalampe à Çeşme qui, après sa restauration par la municipalité turque, est utilisée comme espace de manifestations culturelles. Cette année, pour la deuxième fois après la catastrophe d’Asie Mineure en 1922, les autorités turques ont permis la célébration de la divine liturgie (la première fois était en 2016). Dès le matin du samedi, des dizaines de pèlerins sont arrivés de Thessalonique, à l’occasion de la concélébration de la liturgie par le métropolite de Nea Krini et Kalamaria Justin et le métropolite de Smyrne Bartholomée. Dans son message, le patriarche œcuménique Bartholomée a insisté sur le besoin d’amitié et de coopération entre les deux peuples, comme cela a été exprimé lors de la récente rencontre entre Alexis Tsipras et Recep Tayyip Erdoğan, tandis qu’il a adressé un appel à la jeune génération grecque à préserver l’histoire, les coutumes et l’éthique de la Roméité qui est restée et a été créée sur la côte d’Asie Mineure. Peu avant l’issue de la divine liturgie, le métropolite de Smyrne a fait don au patriarche œcuménique d’une copie fidèle de l’icône de la Mère de Dieu de Nea Moni à Chios, comme symbole d’unité entre l’Asie Mineure et les îles d’Egée orientale.

Source (dont photographie) : Romfea