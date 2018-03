Le 16 mars, à l’occasion de l’anniversaire du décès de Mgr Laur (1.1.1928 – 16.3.2008), métropolite de New York et d’Amérique occidentale, primat de l’Église russe hors-frontières, le patriarche de Moscou Cyrille a célébré un court office de requiem à l’issue de la session du Conseil ecclésial supérieur, en la crypte de la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou (vidéo). Participaient à l’office les membres du Conseil ecclésial supérieur, ainsi que le vice-recteur de la cathédrale, l’archiprêtre Michel Riazantsev, et l’archiprêtre Georges Martynov, clerc de la cathédrale. Avant le début de l’office, le patriarche a prononcé l’allocution suivante : « Vos Éminences et Vos Excellences, chers pères, frères et sœurs ! Dix années se sont écoulées depuis le trépas de Son Éminence le métropolite Laur d’éternelle mémoire, qui a apporté une contribution décisive à la formation d’une attitude favorable de l’épiscopat, du clergé et des laïcs de l’Église orthodoxe russe hors-frontières envers le dialogue avec le Patriarcat de Moscou. Un dialogue qui s’est achevé par un événement historique, à savoir le dépassement du schisme et la réunification de l’Église dans la patrie et à l’étranger. Un acte historique accompli avec la participation active du défunt métropolite Laur est entré dans l’histoire de l’orthodoxie russe. Prions pour le repos de son âme, afin le Seigneur reçoive son âme dans Ses demeures éternelles et accomplisse une mémoire éternelle dans la prière pour lui dans nos cœurs. Amen ».

Source (de la photographie) : Patriarcat de Moscou