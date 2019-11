Le 20 novembre a eu lieu, au palais patriarcal du Kremlin, une rencontre du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine avec le patriarche de Jérusalem Théophile III et le patriarche de Moscou Cyrille. Le primat de l’Église orthodoxe de Jérusalem est venu en Russie pour participer à la cérémonie de la remise du prix de la « Fondation publique internationale de l’unité des peuples orthodoxes ». Le chef de l’État a félicité le patriarche Théophile pour le « Prix Alexis II » qui lui a été remis « pour son activité remarquable dans le renforcement de l’unité des peuples orthodoxes et pour l’affermissement et la promotion des valeurs chrétiennes dans la vie de la société ». Mentionnant les relations bonnes et stables entre les Églises de Jérusalem et de Moscou, les contacts fraternels du patriarche Théophile et du patriarche Cyrille, Vladimir Poutine a exprimé la certitude que « tout cela, indubitablement est dans l’intérêt de l’orthodoxie mondiale dans son ensemble, et renforce les relations entre nos fidèles ». Le président russe a remercié le patriarche de Jérusalem pour l’hospitalité qui est offerte aux nombreux pèlerins de Russie qui viennent à Jérusalem : « Ce que vous faites pour nos gens, nos citoyens, est hautement apprécié par nous », a-t-il souligné. Le président a également évoqué sa rencontre avec les hiérarques des Églises chrétiennes du Moyen-Orient, qui a eu lieu récemment en Hongrie. « Nous nous représentons à quel point les chrétiens se trouvent dans une situation difficile au Moyen-Orient, qui est leur berceau », a-t-il souligné. Le président russe a exprimé sa certitude que pour défendre les chrétiens dans cette région, une unification des efforts était nécessaire, et il a constaté : « Tout isolement porte un coup énorme au monde chrétien en général, dont les chrétiens du Moyen-Orient ». Il a souligné l’importance de la coopération à ce sujet avec les représentants des autres confessions et religions représentées au Moyen-Orient, avant tout l’islam. « Nous sommes en contacts étroits avec eux et travaillons vraiment de façon très efficace, en résolvant ensemble les problèmes de défense de nos valeurs traditionnelles communes », a ajouté Vladimir Poutine. Celui-ci a également mentionné le rôle des communautés israélites de Russie dans le développement des relations internationales avec Israël, mentionnant qu’en janvier de l’année prochaine, il envisageait de visiter ce pays à l’occasion du Jour des victimes de l’Holocauste et de l’inauguration d’un monument dédié aux victimes du blocus de Leningrad. De son côté, le patriarche de Jérusalem Théophile III a remercié le président russe pour son accueil chaleureux et la possibilité de cette rencontre. « En premier lieu, je voudrais vous transmettre la bénédiction de la ville sainte de Jérusalem et la gratitude des chrétiens du Moyen-Orient, qui vous tiennent en haute estime », a dit le primat. Il a remercié également Vladimir Poutine en son propre nom et celui de la Fraternité du Saint-Sépulcre pour son intérêt envers la situation des chrétiens dans la régions et ses efforts pour les soutenir, ainsi que « pour l’aide décisive qui avait une grande importance pour la protection de l’église du Saint-Sépulcre du Seigneur ». Les participants à la rencontre ont ensuite discutés des questions soulevées au début de l’entretien, ainsi que d’autres sujets.

Source (de la photographie) : Patriarcat de Moscou