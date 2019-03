Le roi Philippe de Belgique assistera à la célébration du Dimanche de l’orthodoxie en la cathédrale des Saints-Archanges à Bruxelles, le 17 mars. Cette année l’Archevêché orthodoxe de Belgique et exarchat des Pays-Bas et du Luxembourg célèbre le 50ème anniversaire de sa création. La liturgie sera présidée par le métropolite Athénagoras de Belgique, représentant officiel de l’ensemble de l’Église orthodoxe en Belgique, entouré d’évêques, prêtres et diacres des différentes présences orthodoxes dans le pays. Six chorales y chanteront les hymnes du jour. Au mois de novembre le patriarche oecuménique présidera les festivités du jubilé d’or de l’archevêché. L’archevêché compte près de 40 paroisses (d’expressions différentes) et plus de 50 clercs (de plusieurs nationalités).

