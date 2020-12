Un texte de Jean-Marie Gourvil (photographie ci-dessus), intitulé « Le travail social au risque de la spiritualité » a été publié récemment sur le site de l’association Démocratie et spiritualité. Dans ce texte, Jean-Marie Gourvil évoque son parcours et ses recherches. Parmi les autres textes du même auteur sur l’Internet : « Les Pères de l’Église et la prière« .