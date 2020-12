Le trentième anniversaire de l’intronisation de Mgr Irénée, évêque de Bačka (Église orthodoxe serbe), le 23 décembre 2020

S.E. l’évêque de Bačka Irénée, dont les parents étaient Mihailo et Zorka Bulović, est né le 11 février 1947, à Stanišić, village de la région de Bačka, et reçut le nom de Mirko lors de son baptême. Il a terminé l’école primaire dans sa ville natale et le lycée en 1965 à Sombor. En 1969, […]

