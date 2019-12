La semaine dernière, l’archevêché de Bucarest a distribué 955 exemplaires du Nouveau Testament avec les Psaumes dans les principales unités hospitalières de Bucarest. Ceux-ci resteront dans les bibliothèques des chapelles et seront mis à disposition des patients. « La distribution a commencé le 25 novembre dans les unités hospitalières. Les patients qui souhaitent lire le Nouveau Testament avec les Psaumes pourront appeler l’aumônier de l’hôpital et emprunter la sainte Écriture, ce qui leur permettra de renforcer leur âme au moment de la lutte contre la maladie et la souffrance », a déclaré le père Ionuţ Iordăchescu, conseiller diocésain dans le cadre du département social de l’Archevêché de Bucarest. « La lecture de la sainte Écriture est aussi importante que la prière personnelle, le jeûne, les actions caritatives, et elle contribue à notre croissance spirituelle. Elle est particulièrement importante dans le cas des personnes qui ont besoin de l’aide de Dieu, qui ont besoin d’un état de paix qu’ils peuvent trouver dans les paroles de l’Écriture », a-t-il ajouté. Le clergé de l’hôpital a la responsabilité d’assister les fidèles dans la lecture de la parole de Dieu. Il faut qu’ils expliquent les passages de la Bible que ceux-ci ne comprennent pas, a-t-il encore précisé. Dans le cadre de ce projet, le Patriarcat de Roumanie va également distribuer 1410 exemplaires du Nouveau Testament avec les Psaumes aux militaires roumains se trouvant en mission en dehors des frontières du pays : Afghanistan, Mali, etc. La distribution sera réalisée par l’intermédiaire de la Section d’assistance religieuse dans le cadre du ministère roumain de la Défense nationale. Très probablement, les militaires d’Afghanistan recevront les premiers volumes à l’approche des fêtes de la Nativité. Par les soins du Patriarcat de Roumanie, auront accès au texte du Nouveau Testament. 135 exemplaires seront offerts aux 45 pénitenciers sur le territoire de la Roumanie. Les 2500 volumes ont été imprimés avec le soutien de la Société biblique interconfessionnelle de Roumanie.

Source (dont photographie) : Basilica