L’émission de télévision mensuelle « L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO), présentée par Carol Saba, du mois de septembre, a pour thème : « L’échiquier macédonien ». Son invité est Goran Sekulovski, auteur de L’échiquier macédonien, religion, politique, territoire aux éditions du Cerf. « Après avoir soutenu sa thèse à l’université Paris-I « Panthéon-Sorbonne » et mené un projet de recherche postdoctoral à l’université de Genève en Suisse, Goran Sekulovski enseigne la géographie de l’espace post-yougoslave à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) à Paris et est chercheur associé au Centre de recherches Europes-Eurasie (CREE). Il est également chargé d’enseignement à l’Institut orthodoxe Saint-Serge et à l’Institut catholique de Paris. Ses travaux portent à la fois sur la géographie du Sud Est européen, les rapports entre géographie et religions dans les Balkans et, plus généralement, sur le monde orthodoxe ainsi que sur l’histoire et l’influence du fait religieux dans les géopolitiques contemporaines. »