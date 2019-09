« Les éditions du Désert crées en 2002, puis mises en veille en 2006, ont repris en février 2016 avec saint Séraphin de Sarov et la version française inédite des Chroniques du monastère de Séraphimo-Divéyevo de Léonide Tchitchagov.



Depuis, le Désert vous propose une version numérique de ses titres anciens et inédits, via la plate-forme Amazon. Plusieurs lecteurs nous ont exprimé leur regret de ce seul mode d’édition dont l’usage est encore peu répandu en France. Grâce à ce site, vous pouvez vous procurer directement les ouvrages sous plusieurs formes : e-book, PDF, et pour quelques-uns, tirage papier. Chaque année en effet, un ou deux livres seront édités en version classique. Sur le fond, rien n’est changé.



Articulé autour de la spiritualité, du monachisme et de l’hagiographie orthodoxes, le Désert continuera à vous proposer des traductions du russe, de l’anglais, du grec, mais aussi des textes français originaux. »

Source : Orthodoxologie