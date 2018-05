Le 24 mai 2018, jour de la fête des saints Cyrille et Méthode égaux aux apôtres et évangélisateurs des Slaves, le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie et le patriarche Irénée de Serbie ont célébré la divine liturgie en la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou. Cette journée est dédiée dans le monde entier à la littérature et à la culture slave, et c’est aussi le jour de la fête onomastique du patriarche Cyrille.

Ont également concélébré avec le patriarche Cyrille et le patriarche Irénée : le métropolite Daniel de Tokyo et tout le Japon, de nombreux hiérarques de l'Église orthodoxe de Russie, dont vingt-cinq métropolites, ainsi que des représentants des Églises orthodoxes locales (Antioche, Alexandrie, Jérusalem, Géorgie, Bulgarie, Serbie, terres Tchèques et Slovaques, Amérique), des higoumènes des monastères et des prêtres de Moscou.

Le chœur patriarcal de la cathédrale du Christ-Sauveur et le chœur de la communauté de la Laure de la Trinité Saint Serge ont chanté pendant le service qui a été diffusé en direct par les chaînes de télévision Soyouz et Spas.

Les prières et les demandes durant la liturgie ont été dites en différentes langues : slavon, grec, serbe et japonais. Des demandes pour le patriarche Cyrille qui célébrait sa fête ont été adressées lors de la litanie fervente. Le métropolite Juvénal de Krutitsy et Kolomna a prononcé une prière d'action de grâces. Après que le primat de l'Eglise orthodoxe russe ait adressé une prière pour la paix en Ukraine, le métropolite Juvénal a lu le message de félicitations du Saint Synode de l'Eglise orthodoxe russe.

Le patriarche Cyrille a prononcé l'homélie. S'adressant au patriarche Irénée, il a exprimé sa joie de concélébrer en ce jour de la fête des saints Cyrille et Méthode et a ajouté : "Nous, patriarches, sommes appelés à poursuivre leur mission avec le soutien de nos frères évêques, des prêtres et de tous les fidèles. Je demande l'aide et les bénédictions de Dieu pour le peuple Serbe. Que le Seigneur garde nos nations et nos peuples dans l'amour et la communion spirituelle. Que le Seigneur vous accorde de nombreuses et bonnes années."

Le patriarche Cyrille a aussi salué cordialement le métropolite Daniel de Tokyo et de tout le Japon, en disant : "L'Église autonome du Japon, qui fait partie de l'Église orthodoxe russe, a vu le jour grâce à la mission ecclésiastique russe au Japon. Aujourd'hui, l'Église du Japon a des évêques et des membres du clergé japonais et célèbre en langue japonaise. Cela me rend heureux. Chers frères et sœurs, si vous allez au Japon et entrez dans une église orthodoxe, vous vous y sentirez comme chez vous... ".

En conclusion, le patriarche Cyrille a ajouté : "Que le Seigneur nous garde et nous aide dans nos travaux. Je remercie cordialement tous ceux qui m'ont félicité aujourd'hui, ceux qui ont adressé des prières au Seigneur et ceux qui prennent soin chaque jour de l'Eglise orthodoxe russe. Bonne fête !"

