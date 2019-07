L’évêque de Huși Ignace (Patriarcat de Roumanie) : « Cette année, Wimbledon est devenu orthodoxe »

« Cette année, Wimbledon est devenu orthodoxe » a écrit l’évêque de Huși Ignace, au sujet de Simona Halep et Novak Djoković qui sont devenus les champions du tournoi de tennis de Londres. À côté de leur passion pour le sport, ils sont tous deux chrétiens orthodoxes et n’ont jamais cessé d’afficher leurs convictions religieuses en public. Cet aspect a été mis en évidence par Mgr Ignace sur les réseaux sociaux : « Les vainqueurs sont tous deux originaires d’Europe de l’Est et tous deux sont chrétiens orthodoxes qui placent leur foi en Dieu au-dessus du sport ». Le hiérarque a rappelé le moment où le joueur de tennis serbe a été décoré par le patriarche de Serbie. Novak Djoković, un grand bienfaiteur, lorsqu’il a reçu l’ordre de saint Sava des mains du patriarche serbe Irénée, a déclaré : « C’est le titre le plus important de ma vie, parce que, avant d’être un sportif, je suis un chrétien orthodoxe ». En outre, Mgr Ignace a rappelé la déclaration de la sportive roumaine Simon Halep, lorsqu’elle a reçu la croix de saint André de la part de l’archevêque de Tomis Théodose : « Je prie et je crois toujours en Dieu parce que sans Son aide, on ne peut rien faire ». Simona Halep recevra la plus haute distinction du Patriarcat de Roumanie, la croix patriarcale pour les laïcs.

Source (dont photographie) : Basilica