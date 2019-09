Le patriarche œcuménique Bartholomée a ouvert la Conférence internationale ayant pour thème « L’héritage théologique de l’archiprêtre Georges Florovsky », le dimanche 1er septembre après-midi. La conférence a été organisée à Constantinople par le Patriarcat œcuménique en collaboration avec l’Institut patriarcal d’études patristiques de Thessalonique. Dans son discours inaugural le patriarche œcuménique a notamment déclaré : « Nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue à Constantinople, centre historique de l’orthodoxie pour célébrer le 40e anniversaire du décès de l’archiprêtre Georges Florovsky, une éminente figure dans les domaines de la vie et de la théologie de l’Église, ce fut un enseignant très renommé de patristique. L’œuvre de l’archiprêtre Georges Florovski restera à tout jamais dans la mémoire des générations futures. Il sera toujours une source d’inspiration et une référence dans les débats théologiques. L’élément central de la pensée et du témoignage de Florovsky était le « retour créatif à l’esprit des Pères ». Le patriarche œcuménique a également souligné l’importance du discours orthodoxe dans le monde moderne. « Le discours de l’orthodoxie est trop porteur de vérité pour être exclu du débat sur les grands problèmes actuels. Pour faire face à ces défis, nous comprenons tous l’importance de l’unité de l’Orthodoxie. Nous avons eu l’expérience de la fragilité de l’unité panorthodoxe dans le cas du Saint et Grand Concile de l’Église orthodoxe convoqué en Crète ainsi qu’autour de la question de l’autocéphalie de l’Ukraine. Malheureusement, l’identité eucharistique et eschatologique de l’Église est aujourd’hui menacée par des tendances caractérisées par une spiritualité non féconde au sein de l’Église orthodoxe, ainsi que par des tensions dans les relations interorthodoxes ».

Source