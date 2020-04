Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture du 29 mars intitulée : « Mystagogie du Grand Carême« . L’invité est le hiéromoine Macaire de Simonos Petra (Mont-Athos). Il s’agit de la rediffusion de l’émission du 18 mars 2018. Présentation : » La genèse du livre ; le Grand Carême, longue catéchèse en vue de la fête de Pâques et expérience renouvelée du baptême des fidèles ; la liturgie orthodoxe n’est pas une discipline annexe de la théologie, mais son application pratique ; l’hymnographie et le typicon (ordo) : jeûne de l’âme et jeûne du corps ; le temps liturgique, synthèse du temps linéaire et du temps cyclique. »