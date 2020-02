Office de requiem à Moscou pour l’amiral Koltchak

Sur l’initiative de « l’Union des descendants des combattants russes de Gallipoli » la mémoire de l’amiral Alexandre Koltchak (photographie ci-dessus), dirigeant de l’Armée blanche, a été honorée à Moscou. En l’église de la Protection-de-la-Mère-de Dieu à Moscou a été célébré un office de requiem. « Cet homme est mort en défendant les idéaux de l’ancienne Russie, dans laquelle l’Église n’était pas séparée de l’État et la foi était le noyau idéologique fondamental, moral, de la vie du peuple. Aussi, il est normal qu’un tel homme politique comme Koltchak, en mourant pour ces idéaux, reste dans la mémoire des croyants », a déclaré à l’agence RIA Novosti le prêtre de l’église de la Protection-de-la-Mère-de-Dieu, le père Michel Asmus. Comme il l’a expliqué, l’office de requiem a été célébré sur l’initiative des descendants de l’émigration blanche qui vivent en Russie, soit temporairement, soit définitivement. En outre, il a rappelé que la veille de l’office, à la Maison des Russes de l’étranger, à Moscou, a été inaugurée une exposition où sont présentées les archives de Koltchak. Alexandre Koltchak (1874-1920), est une personnalité russe militaire et politique, commandant de la marine, océanographe, explorateur polaire. À l’époque de la guerre civile, il fut l’un des dirigeants de l’Armée blanche et occupait le poste de commandant suprême de l’armée russe, et aussi, de novembre 1918 à avril 1920, le poste temporaire de « chef suprême de la Russie ». Dans la nuit du 6 au 7 février 1920, il a été fusillé sur ordre du soviet révolutionnaire local d’Irkoutsk.

Source (de la photographie : Wikipedia) : Pravoslavie