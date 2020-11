« Orthodoxie » (France-Culture): « Hommage à Marguerite Harl »

Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture du 8 novembre : « Hommage à Marguerite Harl« . Intervenante : Marguerite Harl, professeur émérite de grec à l’Université Paris-Sorbonne, spécialiste de la Septante et fondatrice de la collection « La Bible d’Alexandrie » (1919-2020) ». Présentation : « Hommage à Marguerite Harl, helléniste, spécialiste de la Septante, décédée le 31 août 2020, avec la rediffusion d’une émission de 2009 dans laquelle elle expliquait l’importance de la traduction grecque de l’Ancien Testament. Marguerite Harl, professeur émérite de grec à l’Université Paris-Sorbonne, nous a quittés le 31 août dernier à l’âge de cent un ans. Elle a su susciter un vrai intérêt au sein de la Sorbonne et plus généralement dans le monde littéraire universitaire français et international pour la traduction grecque de la Bible que l’on appelle Septante, ainsi que pour les textes des Pères grecs de l’Église, lecteurs et commentateurs eux-mêmes de cette traduction. Comme prolongement naturel de ses recherches, elle a lancé une grande entreprise de traduction et commentaires en français de la Septante sous le titre La Bible d’Alexandrie, œuvre magistrale continuée jusqu’à nos jours par ses nombreux disciples, chercheurs et universitaires. »