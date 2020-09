« Orthodoxie » (France-Culture): « La force de la foi (2) »

Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture du 13 septembre : « La force de la foi » (deuxième partie, première partie). Invité : Jean-Pierre Collot, pianiste. Présentation : « La correspondance de la pianiste Maria Youdina (1899-1970) avec Pierre Souvtchinsky, intellectuel russe de la diaspora, témoigne de sa foi profonde en Christ. Celle-ci donne à ses interprétations une dimension spirituelle unique. Présentation du livre qui contient la correspondance de Youdina avec Pierre Souvtchinsky et plusieurs personnalités du monde littéraire et artistique, ainsi que deux CD avec plusieurs morceaux joués par Youdina, enregistrements parfois inédits ; les difficultés de sa vie d’artiste en URSS en raison de son baptême chrétien et de ses intérêts spirituels ; les lettres à Igor Stravinsky à qui elle demande d’écrire de la musique religieuse ; une vraie homélie sur Matthieu 19 (parabole des deux juifs, un riche et un pauvre) inspirée des Tableaux d’une exposition de M. Moussorgski ; un billet à Pierre Boulez où elle se dit à la recherche du credo spirituel de la musique nouvelle. »