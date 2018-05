Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture du 29 avril sur "L'apport des Assomptionnistes français à l'étude de l'Église orthodoxe". Invitées : Marie-Hélène Blanchet et Marie-Hélène Congourdeau. Présentation : "Une approche critique de l'apport du travail des Assomptionnistes français, à la fois religieux catholiques et érudits spécialistes de l'Orient chrétien, à la connaissance de l'Église orthodoxe. La congrégation des Assomptionnistes et l'installation d'une petite communauté à Kadiköy en 1895 ; le travail des Assompionnistes, sujet du colloque réuni en septembre 2014 à Bucarest sous le titre "L'apport des Assomptionnistes français aux études byzantines" ; quelques exemples de publications produites par les Assomptionnistes devenues indispensables aux études byzantines et post-byzantines ; l'intérêt des Assompionnistes pour la spiritualité des auteurs byzantins (p. ex. Grégoire Palamas, Nicolas Cabasilas, Théolepte de Philadelphie) ; aspect confessionnel et aspect scientifique : les Assompionnistes, "apôtres qui se firent érudits"."

