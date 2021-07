« Orthodoxie » (France-Culture) : « Le mont Athos : une expérience spirituelle »

L’émission de radio Orthodoxie sur France-Culture diffusée le 11 juillet avait pour titre : « Le mont Athos : une expérience spirituelle ». L’intervenant est Fabian da Costa. Présentation : « Discussion autour d’un livre (couverture ci-dessus) contenant des textes et photos sur la vie quotidienne et la prière des moines du mont Athos, presqu’île en Chalcidique (Nord de la Grèce), dédiée entièrement au monachisme orthodoxe. La genèse du livre et l’expérience personnelle de l’auteur, pèlerin au Mont Athos ; visiter l’Athos : tourisme culturel et expérience spirituelle ; quelques figures de pères spirituels athonites : saint Silouane, le père Sophrony, le père Aimilianos ; les dépendances des monastères athonites en France. » Il s’agit d’une rediffusion de l’émission du 10 décembre 2017.

Le podcast audio de cette émission est en ligne sur cette page.