À l’occasion de son 73ème anniversaire, le patriarche Daniel de Roumanie a évoqué sa rencontre avec les pères Cléopas et Païssios de Sihăstria, qui seront prochainement canonisés. « En général, à l’occasion de notre anniversaire, nous pensons aux parents qui nous ont mis au monde et nous ont élevés, mais aussi aux enseignants, aux professeurs, aux pères spirituels, qui nous ont formés intellectuellement et spirituellement », a souligné le patriarche, faisant

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.