L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 29 juin, avait pour thème : « La réception des Pères grecs en Italie au Moyen Âge ». Présentation : « Une émission intitulée La réception des Pères grecs en Italie au Moyen Âge (Ve-XVe s.) pour parler en fait du prestige de la langue grecque qui parcourt toute cette période, en particulier dans le domaine de la littérature chrétienne. Avec Camille Rouxpetel, chargée de recherche au CNRS. Situer le livre, issu d’un colloque à l’École française de Rome, fait avec la collaboration d’un grand nombre de chercheurs, philologues, historiens et historiens de l’art. La contemporanéité entre les textes grecs et leur usage par les Latins ne s’arrête pas à la période patristique et aux XIVe-XVe siècles : les auteurs latins continuent non seulement à utiliser les textes patristiques grecs, mais continuent à lire leurs coreligionnaires et à utiliser, le cas échéant, leur réflexion pour nourrir la leur. La circulation des textes, grecs et latins, est-elle homogène dans l’espace et le temps ? Le rôle et l’importance des traductions. Les deux mondes, grec et latin, sont-ils cloisonnés ? Y a-t-il une certaine fluidité entre ces deux espaces chrétiens quant à la circulation des textes ? On distingue trois périodes : 1/ la réception (IV-Ve s.), 2/ l’appropriation (VI-XIIe s.) des Pères grecs et 3/ les siècles mendiants du Moyen Âge tardif et le philhellénisme humaniste. » Ci-dessus : le podcast audio de l’émission.