Saint-Denis : un concert de chant byzantin réunira cinq traditions liturgiques orthodoxes le 9 mai 2026

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Saint-Denis : un concert de chant byzantin réunira cinq traditions liturgiques orthodoxes le 9 mai 2026

Le samedi 9 mai 2026, à 20 h, la basilique cathédrale de Saint-Denis accueillera un concert exceptionnel rassemblant les chœurs de cinq traditions orthodoxes byzantines présentes en région parisienne : grecque, bulgare, roumaine, antiochienne et serbe. L’événement, porté par l’association Choeurs Byzantins, dépasse le cadre d’une manifestation musicale ordinaire : il propose une rencontre des écoles psaltiques d’Orient autour d’un même patrimoine liturgique millénaire.

Une prière chantée avant d’être un art musical

Le chant byzantin, ou art psaltique, n’est pas d’abord une forme de concert. Il est, par essence, l’enveloppe sonore de la prière liturgique de l’Église orthodoxe. Né dans les premiers siècles chrétiens et développé dans l’Empire romain d’Orient, il se définit par quelques traits stables : exclusivement vocal, monophonique, soutenu par l’ison — ce bourdon tenu qui donne sa profondeur méditative à la mélodie principale —, il se déploie selon le système des huit tons, l’octoèchos attribué par la tradition à saint Jean Damascène. Ce cadre modal commun structure aujourd’hui encore les cycles liturgiques hebdomadaires et annuels de toutes les Églises orthodoxes de tradition byzantine.

Si les cinq écoles présentes à Saint-Denis chantent dans des langues différentes — grec, slavon, roumain, arabe — et déploient chacune une esthétique propre, héritée de siècles d’enracinement local, elles partagent ce même substrat liturgique. Les hymnes du Triode, du Pentecostaire ou de l’Octoèchos circulent d’une tradition à l’autre, traduits, adaptés, parfois transposés, mais toujours référés à la matrice byzantine. Entendre ces cinq chœurs sous une même voûte, c’est faire l’expérience concrète de la catholicité orthodoxe : une foi qui s’incarne dans la diversité des peuples sans se diviser en ses chants.

Un patrimoine immatériel de l’humanité

Cette dimension patrimoniale a été solennellement reconnue par l’UNESCO le 11 décembre 2019, lorsque le chant byzantin a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, à la demande de la Grèce et de Chypre. L’organisation internationale soulignait alors la singularité d’un art vivant, transmis oralement de maître à disciple depuis plus de deux millénaires, et qui a traversé sans rupture la chute de Constantinople, la longue domination ottomane, puis le XXᵉ siècle, où la persécution des Églises orthodoxes en Europe orientale a failli en interrompre la transmission.

Cette reconnaissance internationale est venue rappeler que le chant byzantin n’appartient pas seulement à l’histoire de la musique, mais à celle de la spiritualité chrétienne. Il est l’un des rares témoins encore opérants d’une pratique musicale ininterrompue depuis l’Antiquité tardive, indissociable du texte qu’il porte : l’art psaltique se conçoit toujours au service de la parole liturgique, qu’il a charge de mettre en valeur, syllabe après syllabe, sans jamais la recouvrir.

La rencontre de deux patrimoines sacrés

Le choix de la basilique de Saint-Denis pour accueillir cette rencontre revêt une portée symbolique particulière. Berceau de l’art gothique, nécropole des rois de France, l’édifice est lui-même un haut lieu du patrimoine sacré de l’Occident chrétien. En y faisant résonner les chœurs grec, bulgare, roumain, antiochien et serbe, l’association Chœurs Byzantins ouvre un dialogue entre deux univers liturgiques que l’histoire a longtemps tenus séparés : celui de l’abbé Suger et celui des Pères cappadociens, celui de la pierre élevée vers la lumière et celui de la voix portée vers le Ciel.

Pour les fidèles, ce concert sera l’occasion d’entrer dans l’écoute d’un chant qu’ils connaissent souvent par leur seule paroisse, en découvrant la richesse des écoles voisines. Pour les amateurs de musique sacrée, ce sera la possibilité de saisir, en une seule soirée, l’unité profonde d’une tradition que l’on ne perçoit habituellement que par fragments. Pour tous, ce sera une invitation à entendre, sous les voûtes médiévales de Saint-Denis, ce que peut être la prière lorsqu’elle se fait chant.

Informations pratiques

L’événement se tiendra à la basilique cathédrale Saint-Denis, 1 rue de la Légion d’Honneur, 93200 Saint-Denis. L’entrée est libre, dans la limite des places disponibles. La basilique est facilement accessible depuis Paris par la ligne 13 du métro (station Basilique de Saint-Denis), le RER D, le tramway T1 ainsi que par les bus 153, 253 et 255. Plusieurs parkings publics se trouvent à proximité, dont le parking Indigo Basilique (1 rue du Pont Godet) et le parking Saint-Denis Basilique (4 place du Caquet).

L’association Choeurs Byzantins (siège : 65 avenue Gambetta, 75020 Paris ; RNA W751283847), dont le responsable de publication est Teodor Simonovic, accueille les soutiens financiers via la plateforme HelloAsso. Ces dons contribuent à l’organisation de telles rencontres et à la transmission d’un patrimoine immatériel qui demeure vivant tant qu’il continue d’être chanté.

Contact : ison@choeursbyzantins.fr
Site : choeursbyzantins.fr
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Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
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