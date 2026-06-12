Un office « à la mémoire des saints de la terre des Gaules » désormais disponible

Lors de sa réunion périodique du mardi 9 juin 2026, l’Assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF) a annoncé la finalisation du texte de l’office « à la mémoire de tous les saints ayant resplendi sur la terre des Gaules ».

Cet office est célébré chaque année dans les paroisses orthodoxes de France, le deuxième dimanche après la Pentecôte, le premier dimanche qui suit la Pentecôte étant déjà consacré à la mémoire de tous les saints.

Nous vous proposons de télécharger le texte de cet office, précédé d’une introduction présentant le sens et l’histoire de cette vénération des saints locaux.