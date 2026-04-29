Questions du cœur avec le père Irénée Gribov : « Le chrétien doit-il être théologien ? »

Dans ce nouvel épisode, le père Irinée Gribov élargit la réflexion entamée dans les épisodes précédents — centrés sur le désir profond de l’homme — pour poser une question incontournable : de quel Dieu parlons-nous exactement ? Il montre que la théologie n’est pas une discipline réservée aux spécialistes, mais une nécessité vitale : notre vision de Dieu façonne concrètement notre manière de vivre, de prier, d’aimer et d’espérer. À l’appui de cette thèse, il propose une image lumineuse : celle de la boussole intérieure. Une orientation légèrement faussée au départ peut conduire, au fil du chemin, à une destination radicalement différente de celle visée. Le père Irinée rappelle aussi que dans les Actes des Apôtres, les premiers chrétiens n’étaient pas désignés par le terme « religion », mais comme « ceux qui appartiennent à la Voie » — signe que la foi est avant tout une manière de vivre, un chemin orienté par la vérité. L’épisode s’achève sur une annonce : les prochains épisodes aborderont ce que les chrétiens orthodoxes connaissent de Dieu, en commençant par une question à la fois évidente et vertigineuse — est-il seulement possible de connaître Dieu ?