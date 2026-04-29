Questions du cœur avec le père Irénée Gribov : « Le chrétien doit-il être théologien ? »

Catégories À la Une Actualités Europe Orthodoxie.tv par
Questions du cœur avec le père Irénée Gribov : « Le chrétien doit-il être théologien ? »

Dans ce nouvel épisode, le père Irinée Gribov élargit la réflexion entamée dans les épisodes précédents — centrés sur le désir profond de l’homme — pour poser une question incontournable : de quel Dieu parlons-nous exactement ? Il montre que la théologie n’est pas une discipline réservée aux spécialistes, mais une nécessité vitale : notre vision de Dieu façonne concrètement notre manière de vivre, de prier, d’aimer et d’espérer. À l’appui de cette thèse, il propose une image lumineuse : celle de la boussole intérieure. Une orientation légèrement faussée au départ peut conduire, au fil du chemin, à une destination radicalement différente de celle visée. Le père Irinée rappelle aussi que dans les Actes des Apôtres, les premiers chrétiens n’étaient pas désignés par le terme « religion », mais comme « ceux qui appartiennent à la Voie » — signe que la foi est avant tout une manière de vivre, un chemin orienté par la vérité. L’épisode s’achève sur une annonce : les prochains épisodes aborderont ce que les chrétiens orthodoxes connaissent de Dieu, en commençant par une question à la fois évidente et vertigineuse — est-il seulement possible de connaître Dieu ?

YouTube video

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

42 pages perdues des Épîtres de saint Paul retrouvées dans un ancien manuscrit

Quarante-deux pages perdues des Épîtres du saint apôtre Paul ont été retrouvées dans un ancien manuscrit, une découverte que les ...

Questions du cœur avec le père Irénée Gribov : « Le chrétien doit-il être théologien ? »

Dans ce nouvel épisode, le père Irinée Gribov élargit la réflexion entamée dans les épisodes précédents — centrés sur le ...

RCF Hérault : Le dimanche des Saintes Femmes Myrophores

L’émission hebdomadaire de RCF Maguelone Hérault qui vous fait découvrir la vie des communautés orthodoxes. Traditions, événements et actualités du ...

RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « La plus belle manière de vivre »

Le père Jean-Claude Gurnade, nous propose d’aller à la découverte du dernier livre de Bertrand Vergely ayant pour titre « La ...

29 avril

Jour de jeûne Les neuf saints Martyrs de Cyzique : saints Théognide, Rufus, Théostique, Antipater Artème, Magnus, Théodote, Thaumase et ...

16 avril (ancien calendrier) 29 avril (nouveau)

Jour de jeûne Saintes Agapie, Irène et Chionie, martyres à Thessalonique (304) ; saint Léonide, saintes Charisse, Niké, Galine, Callista, ...

Bénédiction de la nouvelle iconostase de l’église orthodoxe des Saints-Cyrille-et-Méthode à Pantin

L’église des Saints-Cyrille-et-Méthode, sous la juridiction de l’Église orthodoxe macédonienne – Archevêché d’Ohrid, a accueilli dimanche 26 avril une liturgie ...

Patriarcat de Géorgie : le Saint-Synode se réunit aujourd’hui pour désigner les trois candidats au patriarcat

Une journée d’importance historique se déroule aujourd’hui pour l’Église orthodoxe de Géorgie : le Saint-Synode s’est réuni afin d’engager le ...

Le métropolite Marc a présidé la fête onomastique de la cathédrale Sainte-Marie-Madeleine à Madrid

Le 26 avril 2026, 3e dimanche après Pâques, celui des saintes femmes-myrophores, la Divine Liturgie fut célébrée en la cathédrale ...

Parution : « Relations et échanges entre les Églises orthodoxes chalcédoniennes et non-chalcédoniennes, hier et aujourd’hui »

Christine Chaillot (dir.), « Relations and Exchanges between the Eastern Orthodox (Chalcedonian) and the Oriental Orthodox (Non-Chalcedonian) Churches in the ...

RCF Aix-Marseille : Les apocryphes chrétiens – Un genre littéraire issu du judaïsme

Les écrits apocryphes, littéralement « cachés », sont nés dans la diversité foisonnante des premières communautés chrétiennes entre le IIᵉ ...

15 avril (ancien calendrier) / 28 avril (nouveau)

Saints Apôtres des 70 : Aristarque, Pudens et Trophime (vers 67) ; saintes Anastasie et Basilisse, martyres à Rome (Ier ...

28 avril

Saints Jason et Sosipater, apôtres, sainte Cercyre, et leurs compagnons martyrs à Corfou (I°) ; saints Zenon, Eusèbe, Néon et ...

Vient de paraître : « Théophanô, sainte  impératrice byzantine : sa vie et son culte dans la Constantinople du IXᵉ siècle »

Le livre Rares sont les femmes que l’Église byzantine a reconnues et vénérées comme saintes. L’impératrice Théophanô (née en 867 ...

Bertrand Vergely : « La demeure » – 27 avril

La prochaine conférence de Bertrand Vergely « La demeure » aura lieu le lundi 27 avril à 18 h 30 dans les locaux de la ...

27 avril

Saint Syméon, frère du Seigneur, évêque de Jérusalem et martyr (107) ; saint Euloge l’hospitalier de Thébaïde (IVème s.) ; ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

24 avenue Roland Garros

78140 Vélizy

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2026 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.