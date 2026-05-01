RCF Aix-Marseille : Les Mères du désert (suite) – Quelques figures admirables

Les mères du désert : amma Synclétique

Nous allons aujourd’hui à la rencontre d’une des figures les plus importantes du monachisme féminin : amma Synclétique d’Alexandrie. Née dans une famille riche et cultivée au IV? siècle, elle renonce au mariage et distribue ses biens pour se consacrer entièrement à Dieu. Après la mort de ses parents, elle se retire avec sa sœur dans une vie d’ascèse près d’un tombeau hors de la ville. Sa réputation attire progressivement de nombreuses femmes qui viennent recevoir son enseignement spirituel. Synclétique devient ainsi une véritable « mère du désert », transmettant une pédagogie de la vie intérieure fondée sur la patience, le discernement et l’humilité. Contrairement aux formes d’ascèse spectaculaires, elle prône une progression équilibrée dans la vie spirituelle et met en garde

contre les excès. Elle insiste particulièrement sur la vigilance face aux pensées et sur la nécessité de purifier le cœur. Dans ses dernières années, elle accepte la maladie et la souffrance comme un ultime témoignage spirituel. Son enseignement, conservé dans les Apophtegmes, demeure l’une des grandes voix de la sagesse monastique chrétienne.