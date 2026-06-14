La journée de clôture de l’année académique 2025-2026 à l’Institut Saint-Serge

La journée de clôture de l’année académique 2025-2026 à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris 19e (93 rue de Crimée) aura lieu samedi 20 juin. Elle débutera par une liturgie à 9h suivie d’un café à 10h30, puis de la remise des diplômes à 11h30. L’après-midi, à partir de 14h, sera consacré au père Alexandre Schmemann à l’occasion de la parution du livre Une lumière sur ma route. Lettres à une jeune femme en quête spirituelle (Ymca-Press, 2026). L’ouvrage sera présenté. D’autre part, durant l’après-midi également, des chorales interpréteront des chants orthodoxes. La journée prendra fin vers 16h. Entrée libre. Pour plus d’informations, voir l’affiche ci-dessous.