La journée de clôture de l’année académique 2025-2026 à l’Institut Saint-Serge

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La journée de clôture de l’année académique 2025-2026 à l’Institut Saint-Serge

La journée de clôture de l’année académique 2025-2026 à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris 19e (93 rue de Crimée) aura lieu samedi 20 juin. Elle débutera par une liturgie à 9h suivie d’un café à 10h30, puis de la remise des diplômes à 11h30. L’après-midi, à partir de 14h, sera consacré au père Alexandre Schmemann à l’occasion de la parution du livre Une lumière sur ma route. Lettres à une jeune femme en quête spirituelle (Ymca-Press, 2026). L’ouvrage sera présenté. D’autre part, durant l’après-midi également, des chorales interpréteront des chants orthodoxes. La journée prendra fin vers 16h. Entrée libre. Pour plus d’informations, voir l’affiche ci-dessous.

Saint Serge 20 Juin 2026

À propos de l'auteur

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Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
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