La revue universitaire Slavica Occitania, éditée par l’Université Toulouse – Jean Jaurès, vient de publier son numéro 61 sous la direction de Irène Semenoff-Tian-Chansky-Baïdin, consacré à un thème particulièrement riche et actuel : « Figures de saints réactualisées dans les cultures contemporaines (Mondes slave et latin) ».

Cette livraison explore comment les figures de saints continuent à inspirer nos contemporains et à évoluer dans un monde globalisé et comment les traditions orthodoxes continuent à évoluer et à se réinventer dans le monde contemporain.

La question est particulièrement pertinente dans le contexte orthodoxe, où la vénération des saints occupe une place centrale dans la spiritualité et l’identité culturelle.

Ce numéro constitue une ressource précieuse pour Fondée en 1995, Slavica Occitania s’impose comme une revue de référence en slavistique, reconnue pour son approche comparative et pluridisciplinaire. Les contributions montrent que les figures de saints, loin d’être des reliques du passé, demeurent des sources vivantes d’inspiration spirituelle et de réflexion pour nos contemporains.

