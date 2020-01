Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture du 5 janvier consacrée aux « Homélies sur la Nativité et sur le baptême du Christ de Nicolas Vélimirovitch« . L’invité est Lioubomir Mihailovitch. Présentation : « Entretien sur les homélies sur la Nativité et sur la Théophanie de saint Nicolas Vélimirovitch (1880-1956) placées sous le thème général de l’obéissance et de l’humilité. Bref parcours de la vie et de l’œuvre de l’évêque Nicolas Vélimirovitch (photographie ci-dessus, source : Wikipedia), reconnu comme saint par l’Église de Serbie et vrai missionnaire dans le siècle ; l’approche de saint Nicolas tout au long de ses soixante homélies éditées : sans cesse nouvelle mais de contenu traditionnel ; les quatre homélies sur la Nativité et l’homélie sur la Théophanie. »