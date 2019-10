Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France Culture du 13 octobre intitulé « Lire le père Sophrony » (première partie). L’invité est Jean-Claude Polet, professeur émérite à l’université Louvain-la-Neuve, secrétaire de l’association Saint-Silouane l’Athonite. Présentation : » Première partie d’un entretien sur l’œuvre de l’archimandrite Sophrony (1896-1933), grande figure spirituelle de l’orthodoxie. Quelques éléments biographiques du P. Sophrony ; les grandes idées théologiques qui parcourent les écrits du P. Sophrony ; quelques livres du P. Sophrony : Saint Silouane l’Athonite (l’itinéraire spirituel et biographique du starets Silouane canonisé en 1987), Sa Vie est la mienne (une anthropologie qui conduit l’homme à ce qu’il espère absolument, à savoir que sa vie, son être, sa personne vive éternellement), La Prière, expérience de l’éternité (en quoi et comment la prière est la voie royale vers la connaissance de Dieu, de soi, et de leurs relations telles que le Christ les incarne dans sa personne), Voir Dieu tel qu’Il est (la voie qui peut rendre l’espérance et le sens au monde tel qu’il est aujourd’hui, submergé par le désespoir et distrait par les valeurs dérisoires qui le dominent). »