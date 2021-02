« Orthodoxie » (France-Culture) : « Ne restons pas ce que nous sommes »

L’émission Orthodoxie diffusée sur France-Culture le 21 février avait pour thème « Ne restons pas ce que nous sommes ». L’invité était François Esperet, écrivain, poète, diacre orthodoxe, auteur de l’ouvrage Ne restons pas ce que nos sommes (Robert Laffont, 2020). Présentation : « Entretien avec l’auteur d’une série d’homélies inspirées des épîtres pauliniennes. Une série d’homélies inspirées de plusieurs passages du Nouveau Testament, épîtres pauliniennes et Actes des Apôtres ; quel est l’objectif d’une homélie, quel message doit-elle passer aux fidèles? ; dans l’Église, tout doit aller dans le sens de devenir héritier du Royaume ; à propos de l’ascèse : selon les apophtegmes des Pères et la plupart des règles monastiques, celle-ci doit conduire celui qui la pratique à éduquer la chair comme on éduque un enfant. »

Le podcast audio de l’émission peut être écouté en ligne ici.