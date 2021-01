« Orthodoxie » (France-Culture) : « Sermons au pied de la montagne »

Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture du 10 janvier : « Sermons au pied de la montagne ». L’invité est Lioubomir Mihailovitch, traducteur d’ouvrages serbes pour la traduction de Sermons au pied de la montagne, suivi de Nouveaux sermons au pied de la montagne, de saint Nicolas Vélimirovitch aux Éditions des Syrtes (2020). Présentation : « Entretien sur deux séries de sermons du saint évêque serbe Nicolas Vélimirovitch (1880-1956) parues dans une traduction française en 2020. Les Sermons au pied de la montagne, publiés en 1912, ont été écrits dans un environnement international très inquiétant et ont connu aussitôt un grand retentissement, en particulier auprès de la jeunesse ; la série des Nouveaux sermons sur la montagne, parue en 1923, intervient à une époque où la société, profondément perturbée par le conflit mondial, se trouve en manque de repères ; à travers ces deux ensembles d’homélies, dont le titre fait référence au Sermon sur la montagne du Christ qui figure dans l’Évangile de Matthieu, saint Nicolas Vélimirovitch cherche à redonner confiance à ses lecteurs et prêche l’optimisme et la foi dans l’avenir ; ces textes témoignent d’un auteur qui n’est ni révolutionnaire, ni réactionnaire, mais un homme libre. »

