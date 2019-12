Le vendredi 6 décembre ont eu lieu des solennités à l’occasion de la fête onomastique de la cathédrale Saint-Alexandre Nevsky. C’était la première liturgie commune concélébrée par les métropolites Jean et Antoine, y participait les clergés des deux diocèses. La liturgie a été chantée conjointement par les chorales des cathédrales Saint-Alexandre et Sainte-Trinité. A la fin de la liturgie, le métropolite Jean de Doubna a remercié le métropolite Antoine pour la joie de cette prière commune et sa participation à la cause de l’union de l’Archevêché avec le Patriarcat de Moscou. Le même jour les deux hiérarques ont eu un entretien cordial. Ils ont débattu de questions ayant trait aux relations inter orthodoxes ainsi que de la collaboration entre l’Archevêché et l’Exarchat du Patriarcat de Moscou en Europe occidentale.

Source et intégralité de l’information (dont photographie) : diocèse de Chersonèse