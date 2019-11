Plus de 200 orthodoxes roumains de la région du Lazio ont participé, le 1er novembre, à la liturgie célébrée dans les catacombes de Domitilla à Rome. L’office était célébré par l’archiprêtre Cyprien Baltag de la paroisse de l’Exaltation-de-la-Croix à Rome, avec douze autres prêtres, dont le professeur Zaharia Matei de la Faculté de théologie de Bucarest. Avant l’office, les fidèles roumains ont visité les catacombes qui se trouvent sur une terre donnée à l’Église chrétienne de Rome par Flavia Domitilla au Ier siècle. Le complexe, d’une longueur de 17 km, a été construit sur plusieurs niveaux souterrains, durant plusieurs siècles, pour abriter les tombes de nouveaux martyrs, ainsi que celles des chrétiens des premiers siècles (environ 150 000 tombes). À la fin de la visite, les prêtres et les fidèles se sont arrêtés dans la basilique souterraine dédiée aux saints martyrs Nérée et Achillée et à la sainte martyre Pétronille (considérée, par certaines sources, comme la fille du saint apôtre Pierre et par d’autres comme baptisée par lui). La basilique a été construite par saint Damase, évêque de Rome (366-384) sur les tombes de ces martyrs. Au cours de la divine liturgie, tous les saints martyrs connus de Rome ont été commémorés.

Source (dont photographie) : Basilica