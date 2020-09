Pour le 30e anniversaire de l’assassinat du père Alexandre Men

À l’occasion de l’anniversaire de l’assassinat du père Alexandre Men (1935-1990), il y a trente ans, une panikhide sera célébrée en la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky ( 12 rue Daru, Paris 8e), mercredi 9 septembre à 18h00.

L’action du père Alexandre Men a été importante pour l’Église orthodoxe, à la fois en Russie mais aussi pour l’émigration en Europe occidentale avec laquelle le père Alexandre avait des liens profonds.

Avec le temps, la figure du père Alexandre apparaît de plus en plus comme centrale dans l’histoire de la renaissance religieuse en Russie de la fin du XXe siècle et son rayonnement, notamment dans le monde orthodoxe et catholique, va bien au delà de son pays.

Source

L’Acer-Mjo organise également une soirée en hommage au père Alexandre Men le mercredi 9 septembre, mais à partir de 19h30. Elle se déroulera à la maison de l’Acer-Mjo, 91, rue Olivier de Serres, Paris 15e. Le professeur Yves Hamant y témoignera.