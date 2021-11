Pour soutenir la réalisation d’un film documentaire consacré à l’archiprêtre Serge Ovsiannikov (1952-2018)

Un appel au soutien financier pour la réalisation d’un film documentaire consacré à l’archiprêtre Serge Ovsiannikov a été lancé. « Le père Serge Ovsiannikov, recteur de la paroisse orthodoxe russe Saint-Nicolas à Amsterdam, est décédé en 2018. C’était un homme aux identités multiples : physicien, dissident soviétique, émigré, prêtre, spécialiste de la Bible, père, mari, et grâce à cela, il a trouvé un terrain d’entente avec d’innombrables personnes. Avec ses compatriotes, il partageait le mal du pays ; avec les personnes Occidentales, il partageait la spiritualité orthodoxe ; avec les chercheurs de Dieu, il partageait une foi ouverte à la science, au doute et à l’expérience personnelle. Il faisait preuve d’une fermeté sans faille en matière de liberté – liberté de la foi, liberté de la personne humaine, indépendance de l’Église. À cet égard, il était un disciple fidèle de son père spirituel, le métropolite Antoine (Bloom). Peu avant sa mort, il a pu publier un livre sur la liberté (en russe), traduit plus tard en anglais en 2021 /Journey to Freedom, Bloomsbury Continuum/. Après sa mort, la paroisse a rassemblé des textes, des fragments vidéo et des sermons en vue d’une publication ultérieure. Ce matériel s’est avéré extrêmement riche et a conduit à l’idée d’un film, destiné aux personnes qui avaient connu le père Serge. »

Pour toutes les informations : Parlons d’orthodoxie.

Source de la photographie : Drevo-info.