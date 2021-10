Radio (France-Culture): « Textes de la Philocalie. Évagre le Pontique et saint Jean Cassien »

L’émission de radio Orthodoxie sur France-Culture diffusée le 17 octobre avait pour titre : « Textes de la Philocalie. Evagre le Pontique et saint Jean Cassien » à l’occasion de la parution aux Éditions Apostolia d’un ouvrage ayant le même titre (couverture ci-dessous). L’invité était Yvan Koenig, ancien chargé de recherche au CNRS, traducteur de nombreux ouvrages de spiritualité et théologie orthodoxe. Présentation : « Entretien sur la parution d’une nouvelle traduction d’une partie de la Philocalie, florilège de textes patristiques édités en 1782 par Nicodème l’Hagiorite et Macaire de Corinthe. La Philocalie, anthologie de textes patristiques qui parlent du message fondamental du christianisme : l’incarnation du Christ et sa conséquence, la divinisation de l’homme ; quelques mots sur Évagre le Pontique et saint Jean Cassien ; un texte d’Évagre sur les qualités (« Béatitudes ») du moine ; un texte de Jean Cassien sur le discernement. »

Le podcast audio de l’émission est en ligne ici.