RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : «Les deux reclus de Gaza»

Le père Jean-Claude Gurnade nous propose aujourd’hui de feuilleter avec lui la « Correspondance » de Barsanuphe et Jean de Gaza, que viennent de republier les éditions de Solesmes. Les réponses de nos « deux reclus » de Gaza à leurs correspondants ont toujours leur pertinence pour nous aujourd’hui. A lire et à relire. Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

Source : RCF