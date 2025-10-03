RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : «Les deux reclus de Gaza»

Le père Jean-Claude Gurnade nous propose aujourd’hui de feuilleter avec lui la « Correspondance » de Barsanuphe et Jean de ...
Jour de jeûne Saints hiéromartyrs Denys l’Aréopagite, évêque d’Athènes, Rustique, prêtre, et Éleuthère, diacre (96), sainte Menne, ermite (IVème s.), ...
Jour de jeûne Après-fête de l’Exaltation de la Croix ; saint Eustathe-Placide (Eustache), grand-martyr à Rome, avec son épouse, sainte ...
À l’occasion de la fête de saint Denys l’Aréopagite, patron céleste de Paris, l’Assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF) ...
Le primat de l’Église orthodoxe ukrainienne (EOU), Sa Béatitude le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre, s’est adressé ...
Saint hiéromartyr Cyprien et la vierge Justine, de Nicomédie (304),
Après-fête de l’Exaltation de la Croix ; Saints Trophime, Sabbace et Dorymède, martyrs à Antioche de Pisidie (276), sainte martyre ...
Jour de jeûne Protection de la Très sainte Mère de Dieu. Saint apôtre Ananie, des soixante-dix, saint Romain le Mélode ...
Jour de jeûne Après-fête de l’Exaltation de la Croix ; saint martyr Eumène le thaumaturge, évêque de Gortyne (670) ; sainte martyre ...
Le patriarche Daniel a déclaré, à l’occasion du 18e anniversaire de son intronisation, qu’il est nécessaire d’accentuer les valeurs spirituelles, ...
L’Église orthodoxe des Terres tchèques et de Slovaquie a célébré la semaine dernière le 90ᵉ anniversaire de la cathédrale des ...