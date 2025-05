Le père Jean-Claude Gurnade nous propose un livre, dont le titre exprime déjà tout son contenu : « Manuel de théologie d’Israël » qui vient de paraitre aux éditions Labor et Fides. Cet ouvrage collectif, nous dit-il, en mettant à disposition de tous, les travaux et résultats, issus de recherches de ses auteurs, propose des réflexions et des moyens, pour lutter contre tout antijudaïsme au sein de nos églises, et pour servir au dialogue judéo-chrétien.

