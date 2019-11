À l’occasion de la reconnaissance de l’autocéphalie ukrainienne par l’archevêque d’Athènes Jérôme, le département des affaires ecclésiastiques extérieures de l’Église orthodoxe d’Ukraine, dont le primat est le métropolite de Kiev Onuphre, a publié le communiqué suivant : « Nous exprimons notre regret au sujet de cette décision qui contredit les saints canons et la tradition de l’Église et constitue également une grande faute, laquelle est nuisible tant à l’Église orthodoxe en Ukraine qu’à l’unité panorthodoxe. Cette décision est un coup de poignard dans le dos de l’Église orthodoxe canonique d’Ukraine qui, défendant l’ordre canonique dans l’Église a souffert toutes ces années du schisme et continue à souffrir des schismatiques aujourd’hui. À maintes reprises, l’Église orthodoxe d’Ukraine a communiqué sa position au primat ainsi qu’à l’épiscopat de l’Église orthodoxe de Grèce et les a informés de la situation réelle de l’Église en Ukraine. Malheureusement, l’Église orthodoxe grecque s’est solidarisée avec les agissements erronés du Patriarcat de Constantinople. Il est malheureux que les intérêts de la solidarité grecque qui, aujourd’hui, sont en fait une manifestation de l’ethnophilétisme, ont été placés au-dessus des intérêts du plérôme de l’orthodoxie. Il est regrettable que les facteurs géopolitiques et politiques aient pris le dessus sur l’Église orthodoxe en Grèce, laquelle a été exposée à une pression extérieure. En même temps, nous exprimons notre sincère gratitude aux hiérarques, prêtres, moines et laïcs qui ont élevé leur voix et appelé l’archevêque Jérôme et la hiérarchie de l’Église de Grèce à ne pas faire cela, qui ont témoigné avec hardiesse de la vérité et défendu l’ordre canonique dans l’Église. Dans l’histoire de l’Église orthodoxe, particulièrement à l’époque des conciles œcuméniques, et non seulement, il y eut beaucoup de moments auxquels les partisans des hérésies et des schismes ont remporté des victoires temporaires sur l’Église. Cependant, tôt ou tard, est arrivé le moment où la vérité du Christ a vaincu. Nous ne doutons pas qu’il en sera ainsi cette fois également, même s’il faut attendre longtemps. Il est regrettable que par ses agissements en reconnaissance du schisme et l’entrée en communion liturgique avec des gens qui n’ont pas d’ordinations légitimes, l’Église de Grèce laisse ouverte la question de la possibilité de poursuivre avec elle la communion eucharistique. La décision finale quant à la poursuite de la communion eucharistique et de la concélébration avec le clergé de l’Église de Grèce sera prise par le Saint-Synode de l’Église orthodoxe d’Ukraine ».

