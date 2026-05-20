Table ronde à Paris : « La polysémie du mot sacrifice dans une perspective œcuménique »

La Maison d’Unité propose le 27 mai prochain à l’EPMB à 20h30, 27 rue de l’Annonciation (75016 Paris) un « regards croisés » sur le thème du sacrifice. Il sera animé de manière interactive par les jeunes de la Maison d’Unité et par trois intervenants : père J.L. Souletie, doyen honoraire du Théologicum de l’Institut catholique de Paris, Olga Lossky Laham doctorante à l’Institut Saint-Serge, et Philippe Rivet de Sabatier théologien et prédicateur laïc de l’EPUdF.

Que signifie le terme « sacrifice » au cours des temps et de nos jours : une offrande propitiatoire pour apaiser Dieu, un don libre et non violent, une ascèse ? Par qui ? Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Qu’en disent les Écritures ?

Entrée et participation libres.

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