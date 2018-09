Un monument en hommage aux héros de la nation roumaine a été béni le vendredi 14 septembre au monastère de l'Exaltation de la Croix dans la localité de Brusturi au nord-ouest de la Roumanie là où sont morts, en une nuit, pendant la Seconde Guerre mondiale, 14 000 soldats roumains, russes et allemands.

La célébration a été présidée par Mgr Macaire, évêque d'Europe du Nord, après la liturgie célébrée en plein air sur l'autel d'été du monastère a indiqué le site de l’Église de Roumanie.

Dans son homélie, il a évoqué le rôle du christianisme dans la construction de l'Europe et la mentalité des peuples à son égard aujourd'hui : « L'Europe peut se dresser ou se perdre, l'Europe, ne l'oublions pas, est née à l'ombre de la croix de Jésus, et en reniant le Christ et la Croix, elle ne peut que trouver sa fin (…) Les peuples européens, à pas de géant, renient la Croix, de manière spirituelle et concrète (...) Ils sont nombreux, malheureusement, en Europe à avoir honte de ce signe, et le retirent des espaces publics, des écoles ou des églises sous le prétexte qu'il ne heurte pas des autres cultures et religions », a déclaré l'évêque Macaire. « L'Europe est désormais un monde différent de celui d'il y a quelques décennies : les mariages homosexuels, gommant la différence entre homme et femme, la confusion, le chaos, les conflits, etc.

Le monastère de l'Exaltation de la Croix de Brusturi est aussi appelé le monastère des héros car il a été érigé en hommage aux milliers de soldats qui ont péri dans les forêts voisines. L'établissement monastique dans la forêt de Brusturi était à l'origine un ermitage rattaché au monastère de la Bistrita. La première pierre de l'église a été posée en 1992 et l'ermitage, avec ses 12 moines, a été élevé au rang de monastère, en 2007.

