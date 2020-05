Une église orthodoxe de Shanghai transformée en librairie

Sur les murs de l’église de Saint-Nicolas, vous ne verrez pas d’iconographie traditionnelle, mais des étagères en acier pour les livres. Le cabinet d’architectes Wutopia Lab a réalisé un projet de rénovation de l’église orthodoxe de la rue Gaolan de l’année 1932. L’église n’existe pourtant plus à cette adresse depuis de nombreuses années car, au cours des dernières décennies, cet édifice a servi tour à tour pour des bureaux, une usine, une cantine, puis un club et un restaurant, et après cela, il a été complètement abandonné. Cependant, maintenant le bâtiment est devenu, comme disent les architectes, un « sanctuaire dédié à la poésie ». Au sein de l’édifice de 388 m2, une collection de plus de 1000 titres de poésie dans différentes langues est maintenant installée. L’ensemble du projet a été réalisé sous la supervision de l’Institut du Patrimoine historique de la ville de Shanghai. La façade existante, la structure, les fondations et la décoration intérieure reconnaissable sur les murs et le dôme n’ont pas dû être modifiés. Il a été permis d’enlever la structure en acier construite dans les années 90 du siècle dernier, qui divisait l’intérieur de l’édifice. Toutes les modifications structurelles ultérieures ont été supprimées afin de restaurer l’état d’origine tel qu’il était en 1932. Tous les matériaux d’origine – piliers, décoration florale, revêtements au sol, mais aussi tous les détails qui ont été ajoutés jusqu’en 2019 – ont été conservés. Après que le bâtiment a été remis dans son état originel, le cabinet d’architectes a commencé à concevoir des rénovations de l’espace afin de l’adapter à sa nouvelle fonction – une librairie. Un architecte a opté pour un concept qu’il appelle « une église dans l’église ». « Étant donné que le dôme ne pouvait pas être transformé, nous avons utilisé des étagères pour créer une nouvelle structure analogue à une église dans l’édifice de l’ancienne véritable église. C’est ainsi que le sanctuaire des gens modernes a été créé à l’endroit où se trouvait autrefois le sanctuaire de la foi », explique l’architecte du cabinet d’architectes de Shanghai. Les livres sont exposés sur une étagère centrale en acier de 45 tonnes qui suit l’architecture originale de l’édifice. À travers le dôme, la lumière pénètre dans l’espace et illumine les livres à travers l’étagère. L’étagère en acier et l’église en brique ne font qu’un. Dans cet édifice, deux cafés ont été aménagés sur les côtés est et ouest du bâtiment.

