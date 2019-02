Le 11 février, en la laure de la Dormition de Potchaïev a eu lieu une rencontre des moines de la laure et du clergé du diocèse de Ternopol avec les représentants de la mission de surveillance de l’OSCE en Ukraine. Au cours de la rencontre ont été examinées et discutées les questions de la vie religieuse sur le territoire du diocèse de Ternopol de l’Église orthodoxe d’Ukraine (du Patriarcat de Moscou) et de la situation autour de la laure de Potchaïev. Ont été également discutées les questions actuelles des relations juridiques entre l’Église et l’État et de la violation des droits des fidèles de l’Église orthodoxe d’Ukraine : la saisie de ses églises par les partisans de la nouvelle structure autocéphale, l’inaction des autorités civiles dans la préservation des droits des fidèles de l’Église orthodoxe d’Ukraine, les faits de violence physique à l’encontre des prêtres et des fidèles de cette Église. Des informations avec preuve à l’appui sur la violation des droits et des libertés des fidèles de l’Église orthodoxe d’Ukraine ont été transmis à la mission de l’OSCE par les représentants de la communauté monastique de Potchaïev et les prêtres du diocèse de Ternopol. Les deux parties se sont mises d’accord pour continuer la coopération en vue d’assurer la paix interconfessionnelle et la stabilité dans le pays.

Source : Pochaev