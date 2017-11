À l’occasion de sa fête paroissiale, la paroisse orthodoxe de la Présentation de la Très Sainte Mère de Dieu au Temple a publié un livre relatant son histoire depuis sa fondation en 1928 : « Histoire d’une église d’émigrés russes – Paroisse de l’Eglise de la Présentation au Temple de la très Sainte Mère de Dieu auprès de l’Action chrétienne des étudiants russes à Paris. » Ce livre relate quatre-vingt-dix années d’existence de l’église orthodoxe de la Présentation de la Très Sainte Mère de Dieu au Temple à Paris qui a été fondée pour être l’église de l’Action chrétienne des étudiants russes (ACER-MJO). Parmi ses recteurs et nombreux prêtres, nous pouvons citer les pères Serge Tchetverikov, Basile Zenkovsky, Alexis Kniazeff, Victor Yourieff et Igor Vernik. L’expérience spirituelle et les prières de plusieurs générations de l’émigration russe ont marqué l’histoire de l’église de la Présentation, riche d’événements parfois tragiques et de l’amour profond et dévoué de ses paroissiens envers l’Église et leur prochain.

Ce livre est en vente à la paroisse, 91 rue Olivier de Serres 75015 Paris, à la cathédrale St-Alexandre-Nevsky, 12 rue Daru 75008 Paris et à la Librairie des Editeurs Réunis, 11 rue de la Montagne Sainte Geneviève 75006 Paris.