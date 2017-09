Chaque année, le 6 septembre, l’icône miraculeuse de la Mère de Dieu dite « Celle qui exauce rapidement » vient du Mont Athos au couvent de Sochos, en Grèce du Nord, pour une semaine. C’est ainsi que ceux qui ne peuvent aller au monastère athonite de Docheiariou, où se trouve l’icône, principalement les femmes et les petits enfants, ont la possibilité de la vénérer. Des milliers de personnes de Grèce et de Chypre viennent au couvent vénérer l’icône de la Mère de Dieu et recevoir la bénédiction de l’higoumène du monastère de Docheiariou, le père Grégoire. Cette année, comme l’a témoigné la moniale Thècle du couvent de Sochos, une femme de Larissa est venue avec sa fillette de huit ans. Elle a raconté, en larmes, que sa petite fille était muette et qu’elle espérait qu’avec l’aide de la Mère de Dieu elle recevrait le don de la parole. « J’avais lu le miracle qui s’était produit avec un jeune homme âgé de 18 ans, venu de la région de Skoplje, en décembre dernier. Il avait parlé pour la première fois devant l’icône de la Mère de Dieu et je veux demander qu’Elle guérisse mon enfant ». En effet, ce jeune homme de Skoplje ne pouvait qu’émettre des sons inintelligibles et, lorsqu’il entra au monastère de Dochiariou et se trouva près de l’icône miraculeuse, il cria soudain dans sa langue maternelle : « Mère Marie, donne-moi la santé ! » Les moniales conseillèrent à la femme d’aller avec la fillette devant l’icône miraculeuse, de se mettre à genoux et de lui demander avec foi de guérir son enfant. Cela est une réaction naturelle pour les moniales qui ont vu tant de miracles se produire au monastère. Par ailleurs, l’higoumène du monastère de Docheiariou, qui est aussi le père spirituel du couvent de Sochos, dit de façon caractéristique à ceux qui lui rapportent leurs problèmes après qu’il les ait béni par le signe de Croix : « Vas à l’icône de la Mère de Dieu et dis-lui à l’oreille ton problème ». C’est si simple. Au moment où la mère et la fillette ont vénéré l’icône miraculeuse dans l’église, la petite, en regardant la Mère de Dieu a crié pour la première fois son nom, Raphaëla. Tous ceux qui étaient là restèrent stupéfaits et la mère éclata en sanglots. Le jour suivant, la mère et la fillette revinrent au couvent. La petite alla vers la moniale Thècle et lui dit sans cesse son nom. Questionnée, la Mère Thècle, à qui l’on demandait si la fillette disait seulement cela, répondit qu’elle n’avait jamais parlé jusqu’à présent et ne pouvait encore s’exprimer. La mère de la fillette enverra un document écrit à l’higoumène du monastère de Docheiariou dans lequel elle décrira le miracle.

Source ; photographie